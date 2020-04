Toni, männlich, Hebamme, ... TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, Das Erste, Toni, männlich, Hebamme - Sündenbock, Komödie

Toni Hasler (Leo Reisinger) behält auch bei schweren Hausgeburten die Nerven: Weil kein Arzt verfügbar ist, bringt der erfahrene Entbindungspfleger das Baby von Fanny Brandstetter (Sophia Schober) und ihrem Ehemann Nico (Sebastian Fritz) zur Welt. Als Tage später bei dem Säugling zwei Rippenbrüche festgestellt werden, gerät Toni ins Visier der Polizei. Kommissarin Hallmoser (Sarah-Lavinia Schmidbauer) ermittelt, warum Toni die Beckenendlage selbst entbunden hat und ob er schuld an der Verletzung ist. In seiner Not wendet sich der frisch Geschiedene an seine Exfrau Hanna (Kathrin von Steinburg).