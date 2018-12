Ton in Ton Hoffentlich hält der Knopf! Gigi Hadid im gewagten Outfit

Mit diesem Outfit beweist US-Model Gigi Hadid (23) ihren mutigen Modegeschmack. In Knallorange und super offenherzig präsentiert sie sich am Dienstag in New York. Angefangen von der auf den Hosenbeinen mit gehäkelter Spitze besetzten Schlaghose über die Lederjacke im Trenchcoat-Stil bis hin zur Seidenbluse setzt Hadid auf die Signalfarbe.