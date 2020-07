Tomaten, Bohnen und mehr Gesunde Rezepte: Mit Juli-Gemüse schlank durch den Sommer

Zubereitung: Riesenbohnen abspülen, abtropfen lassen. Zwiebeln in Ringe schneiden. Eine Vinaigrette aus 5 EL Rotweinessig, 10 EL Olivenöl, Pfeffer und Salz rühren. Darin Zwiebeln und Riesenbohnen marinieren. Grüne Bohnen inzwischen putzen, in kleinere Stücke zerbrechen, in Salzwasser kochen. Abtropfen lassen. Minzblätter streifig schneiden. Joghurt mit restlichem Öl und Minze verrühren. Mit Salz und etwas durchgepresstem Knoblauch würzen. Grüne Bohnen untermischen, eiskalt marinieren. Basilikumblätter abzupfen, leicht zerschneiden und untermischen. Salat mit Minzjoghurt servieren.