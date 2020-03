Tom Hanks und Co. Diese Stars haben sich mit Covid-19 infiziert

Auch Hollywood bleibt nicht von der Corona-Pandemie verschont: Diverse Schauspieler haben in den sozialen Medien bekannt gegeben, dass sie sich mit dem Covid-19-Virus infiziert haben; zuletzt hat es Idris Elba (47) getroffen. In einem Video, das der "Luther"-Darsteller auf Twitter gepostet hat, erklärt er, dass er derzeit keinerlei Krankheitssymptome zeige. Er habe sich jedoch testen lassen, nachdem er am vergangenen Freitag erfahren habe, dass er mit einer infizierten Person Kontakt hatte.