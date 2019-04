Tom Brady vermisst seine Nummer 1 Promi-Bild des Tages

Football-Superstar Tom Brady (41) ist derzeit Strohwitwer. Ehefrau Gisele Bündchen (38) ist in Deutschland, am Dienstagabend war sie im ZDF in der Talkshow von Markus Lanz zu Gast und plauderte über ihr Buch "Lessons". Dem Quarterback der New England Patriots fehlt seine Frau ganz offensichtlich. Auf Instagram postete Brady am Mittwoch ein Selfie von Gisele. Darunter schrieb Brady: "Vermisse meine Nummer 1", und dazu ein Lachende-Katze-Emoji, ein Herz und ein Einhorn.