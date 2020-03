"Tolle Talente in Deutschland" Neuer Job: Axel Schulz wird Box-Berater

Erster Hauptkampf Ende März

Der Startschuss für die gemeinsame Zusammenarbeit fällt am 28. März. In der ratiopharm arena in Neu-Ulm findet dann die erste gemeinsame Veranstaltung statt. Im Hauptkampf des Abends treffen die beiden Weltergewichtler Deniz Ilbay und Dylan Moran in einem "Stallduell" aufeinander.