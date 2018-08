Tolle Bilder aus dem Klassenzimmer Prinzessin Estelle ist jetzt ein Schulkind

Natürlich begleiteten ihre Eltern Estelle zu ihrer neuen Schule, natürlich eine Privat-Einrichtung mit den höchsten Ansprüchen. Auf dem Campus Manilla in Stockholm wird besonderen Wert auf Fantasie und Kreativität gelegt, so werden neben klassischen Schulfächern zum Beispiel auch Tanz unterrichtet. Estelle ist das erste Enkelkind von König Carl XVI. Gustaf (72) und die älteste Tochter von Victoria. Sie nimmt nach ihrer Mutter den zweiten Rang in der Thronfolge ein.