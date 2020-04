Markt Schwaben - Am Mittwoch hat die Polizei eine Leiche in einem Haus in Markt Schwaben entdeckt. Die Beamten gehen davon aus, dass es sich bei dem Toten um einen Vermissten handelt, der in Niedersachsen verschwunden war. Wie der Mann von Niedersachen in das Haus nach Markt Schwaben kam, ist bislang noch unklar.