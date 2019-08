Schalke-Aufsichtsratsboss Clemens Tönnies, der nach einer rassistischen Äußerung derzeit massiv in der Kritik steht, soll einem "Bild"-Bericht sofort geholfen und seinen Privatjet in die Türkei geschickt haben. Am vergangenen Mittwoch ging es dann mit Heidel an Bord in die Heimat nach Mainz. Buchholz zufolge habe der 63-Jährige keinen Moment mit der Hilfe gezögert. Bereits am Samstag soll er Heidel dann in der Klinik besucht haben.