Er fuhr in seinem Ford auf der Kreisstraße von Ellmosen kommend in Richtung Thann. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet der Wagen aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Hierbei streifte er einen entgegenkommenden Traktor mit Anhänger, der von einem 38-jährigen Münchner gesteuert wurde.