Herrsching - Am Strandbad in Herrsching ist es am Dienstag zu einem tödlichen Badeunfall gekommen. Wie die Polizei berichtet sahen andere Badegäste den 69-Jährigen gegen 15 Uhr ins Wasser gehen. Etwa eine halbe Stunde später sahen sie seinen Körper leblos im Wasser treiben.