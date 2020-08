Murnau - In bayerischen Seen sind am Samstag zwei Frauen beim Baden gestorben. Eine 82-Jährige ging am Samstagnachmittag am Riegsee im Landkreis Murnau plötzlich unter, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Eine Freundin und weitere Badegäste zogen sie an Land und reanimierten sie. Trotz der Bemühungen starb sie wenig später im Krankenhaus. Die Polizei geht von einem Badeunfall aus.