Töchterchen Siena ist da Bayern-Star Thiago ist erneut Vater geworden

Der spanisch-brasilianische Mittelfeldspieler Thiago Alcántara do Nascimento (28), genannt Thiago, ist erneut Vater geworden. Das verkündete der Bayern-Star selbst auf seinem Instagram-Account am Samstagabend und schrieb dazu: "Vier von uns. Viel Liebe." Außerdem gab der Sohn des brasilianischen Weltmeisters Mazinho (53) bekannt, dass seine Tochter auf den Namen Siena hören wird und bereits am Freitag zur Welt kam. Dazu postete er ein Bild, das ihn mit Siena auf seinem Arm zeigt.