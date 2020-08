Töchterchen Daisy Dove Katy Perry & Orlando Bloom: Das wünschen Promis ihrem "Gänseblümchen"

Die Eltern taten ihre Gefühle auf ihren Instagram-Kanälen via UNICEF kund, deren Botschafter beide Stars sind: "Wir sind überwältigt von der Liebe und dem Wunder der sicheren und gesunden Ankunft unserer Tochter", verrieten sie. Doch das Paar erinnerte im selben Posting daran, dass an vielen Orten der Welt Geburten ein hohes Sterberisiko darstellen. Statistisch alle elf Sekunden sterbe eine werdende Mutter oder das Neugeborene an Komplikationen, klärte das Paar die Follower auf und bat um Spenden.