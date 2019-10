Und auch in jüngster Zeit kann er auf große Hits zurückblicken: Mit dem Rapper Bushido (40) nahm er 2008 seinen Song "Für immer jung" noch einmal auf. Eine ungewöhnliche und mutige Kollaboration, die mit Platz 5 in den deutschen Single-Charts und mit einer Goldenen Schallplatte in Deutschland und Österreich belohnt wurde. Sein letztes Studio-Album "Sentiment" wurde 2011 veröffentlicht.

Karel Gott kämpfte sich immer zurück

Danach wurde es stiller um Karel Gott, was seinen gesundheitlichen Problemen geschuldet war. Anfang November 2015 wurde bei ihm Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert. Insgesamt sechs Chemotherapien folgten. Mit Erfolg: "Bereits nach der fünften Behandlung war der Krebs so gut wie verschwunden", verriet der Schlagerstar damals der "Bild am Sonntag". 2016 hatte er sich dann wegen Problemen an einem Wirbel am Rücken operieren lassen und Anfang 2017 nach einem Darmverschluss. Auch hatte Gott immer wieder mit Herzproblemen zu kämpfen. Im Oktober 2015 bestätigte seine Frau, dass der Schlagerstar Herzrhythmusstörungen habe.

Im November 2018 dann der nächste Schreck: Tschechische Medien berichteten, dass der Sänger in ein Prager Krankenhaus eingeliefert wurde. Seine Sprecherin Aneta Stolzov gab wenige Tage später Entwarnung. Und Gott machte sich sofort wieder an die Arbeit: Im Mai 2019 veröffentlichte er ein Duett mit seiner 13-jährigen Tochter Charlotte. Damit bewies der "Sinatra des Ostens" auch: Er geht mit der Zeit. Denn der Song wurde zuerst auf der Video-Plattform YouTube veröffentlicht, bevor der Titel "Srdce nehasnou" (zu Deutsch: "Herzen erlöschen nicht") in die CD-Regal gelangte. Und auch eine Autobiografie stand kurz vor der Vollendung.

Doch dann, im September 2019, die Hiobsbotschaft: Karel Gott war an Leukämie erkrankt. Via Facebook ließ er seine Fans wissen: "Vor vier Jahren wurde ich wegen eines aggressiven Tumors einer sehr intensiven Behandlung unterzogen, die zu seinem vollständigen Verschwinden führte. Vor ungefähr anderthalb Jahren wurde bei mir eine Hämatopoese-Störung in Form eines myelodysplastischen Syndroms festgestellt. Trotz mehrerer Behandlungsmethoden ist diese Krankheit in den letzten Monaten leider in akute Leukämie übergegangen." Es sollte sein letzter Post werden.

Er war seit 2008 glücklich verheiratet

Karel Gott hinterlässt vier Töchter: Zwei Töchter (geboren 1973 und 1987) stammen aus früheren Beziehungen. Charlotte (13) und Nelly (11) stammen aus der Ehe mit seiner Frau Ivana Gottová (43), der er 2008 in Las Vegas das Jawort gab. Sie stand dem Schlagersänger immer zur Seite: "Meine Frau Ivana hat mir sehr geholfen. Und ich habe immer an meine kleinen Töchter gedacht, die brauchen mich ja noch", sagte Gott einmal der "Bild am Sonntag".