90-Jährige hatte offenbar keine Angehörigen

Zwei Monate muss es etwa her sein, dass Anneliese R. in ihrer Wohnung an der Obersendlinger Schaidlerstraße zusammengebrochen ist, so die bisherige Erkenntnis der Polizei. Sie lag direkt an der Kochnische, womöglich nach einem Herzanfall. "Sie hat mal erwähnt, dass sie Herzprobleme hat", sagt ihre Nachbarin Barun Ivka aus dem ersten Stock, "einige Male war der Krankenwagen da, um sie zu versorgen."