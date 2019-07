Todesursache noch unklar Tyler Skaggs: Baseball-Star stirbt mit 27 Jahren

Tyler Skaggs, ein 27-jähriger Spieler der Los Angeles Angels, ist am Montag tot in einem Hotelzimmer in Texas aufgefunden worden, nur zwei Tage nach dem letzten Spiel für seine Mannschaft. Das Baseball-Team veröffentlichte ein Statement auf Twitter, in dem der Tod des Spielers bestätigt wurde. In einer Mitteilung der Polizei hieß es, es sei ein Notruf zu einem bewusstlosen Mann in einem Hotelzimmer eingegangen. Als die Polizisten eintrafen, habe der Mann nicht mehr reagiert und sei für tot erklärt worden.