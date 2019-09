Ocasek und die New-Wave-Band The Cars wurden 1978 mit ihrem selbstbetitelten Album bekannt, das Hits wie "My Best Friend's Girl" und "Just What I Needed" enthielt. Von 1978 bis 1987 produzierte die Band sechs Platten. 1984 gewannen The Cars die MTV-Auszeichnung "Video of the Year" für ihren Hit "You Might Think". Im vergangenen Jahr wurde Ocasek in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.