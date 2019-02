Todesursache noch ungeklärt Kristoff St. John: "Schatten der Leidenschaft"-Star ist gestorben

Schauspieler Kristoff St. John (1966-2019) ist tot. Der Serien-Star, der vor allem für sein Engagement in der US-amerikanischen Seifenoper "Schatten der Leidenschaft" (Originaltitel: "The Young and the Restless") bekannt war, starb am gestrigen Sonntag in Los Angeles. Dies bestätigte sein Anwalt der Zeitung "USA Today". St. John wurde nur 52 Jahre alt.