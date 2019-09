Der Schauspieler litt an einer Wachstumsstörung

Zur Todesursache äußerte sich Melissa in ihrem Post nicht. Allerdings hatte sie kurz vorher auf Facebook geschrieben, dass Aron im Krankenhaus liege und sich in einem "kritischen Zustand" befinde. Verschiedene US-Medien berichteten allerdings, dass der Serien-Star in den vergangenen Jahren extreme gesundheitliche Probleme gehabt haben soll. Seit seiner Jugend litt Eisenberg an einer Wachstumsstörung und im Alter von 17 Jahren unterzog er sich seiner ersten Nierentransplantation. 2015 hatte sich der Darsteller einer zweiten Transplantation unterziehen müssen.