Todesursache Lungenembolie Formel 1 trauert: Rennleiter Charlie Whiting ist gestorben

Whitings Formel-1-Karriere begann 1977, seit seinem Eintritt in den Verband im Jahr 1988 war er ein wichtiger Bestandteil in der Organisation der FIA Formel-1-Weltmeisterschaften. Rennleiter war er seit 1997. In dieser Funktion war er für den sicheren Ablauf der Grand-Prix-Wochenenden verantwortlich.