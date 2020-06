Die Guglmänner haben schon öfters mit kurios anmutenden Forderungen auf sich aufmerksam gemacht – so auch zum Todestag vor drei Jahren, als die Kini-Fans bei ihrem Gedenken in Berg am Starnberger See den damaligen Finanzminister Markus Söder (CSU) aufforderten, Mallorca zu kaufen, weil das der Kini einst auch vorgehabt haben soll.