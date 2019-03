Todesstrafe für Homosexuelle in Brunei George Clooney: Aufruf zum weltweiten Boykott von Luxushotels

Wie der 57-Jährige in einer Gastkolumne für das US-Portal "Deadline" schreibt, seien einige Luxusunterkünfte in Kalifornien, England, Italien und Frankreich im Besitz der Brunei Investment Agency. Er weist daraufhin, dass jeder Besuch in einer dieser Herbergen, die Ermordung unschuldiger Menschen unterstützen würde. Weiter schreibt er, dass vom 3. April an, alle Homosexuellen in dem Sultanat gesteinigt und zu Tode geschlagen werden - eine deutliche Verschärfung des Scharia-Strafrechts. Zuvor wurden homosexuelle Beziehungen mit einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt.