"Todesfrist" bei Sat.1 Josefine Preuß: Ihr Rezept für einen guten TV-Krimi

Die Mordserie basiert auf dem Buch "Der Struwwelpeter". Verbinden Sie Kindheitserinnerungen mit dem Buch?

Preuß: Mir ist und war das Buch als Kinderbuchklassiker natürlich ein Begriff, obwohl es in meiner Kindheit keine große Rolle gespielt hat. Umso erstaunlicher und fast schon erschreckend ist, wie brutal, grausam und - aus heutiger Sicht - pädagogisch wertlos diese Geschichten für Kinder sind.

Sie standen schon öfter für Krimi-Formate vor der Kamera. Was reizt Sie daran?

Preuß: Was mich generell reizt, ist, so unterschiedliche Rollen wie möglich in unterschiedlichen Genres zu spielen. Dazu gehört auch hin und wieder ein Krimi für meine ganz persönlichen kleinen Schockermomente.

Raymond Thiry macht es als eigensinniger Forensiker Maarten S. Sneijder Ihrer Rolle nicht leicht. Wie war es mit Thiry vor der Kamera zu stehen?

Preuß: Es war super angenehm, super professionell. Raymond ist ein Kollege, der allein schon wirkt, wenn er nur vor der Kamera steht. Genauso ist er als Mensch. Er ist ein sehr künstlerischer Kollege. Er geht sehr tief, fordert einen, verbreitet aber auch gute Stimmung am Set. Es ist eine große Freude mit ihm zu arbeiten.