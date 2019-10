Todesfrist, Auf der Jagd, ... TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, Das Erste, Wohnen. Mieten. Abzocken., Doku

Die Mietpreise in den Städten explodieren. Das Stuttgarter Rentnerpaar A. soll für die 60-Quadratmeter-Wohnung, in der sie seit 50 Jahren leben, statt 431 Euro nun 1.137 Euro Miete zahlen. Leisten können sie sich die Wohnung dann nicht mehr. Einfach schlucken wollen sie die Mieterhöhung jedoch auch nicht. Das Stuttgarter Rentnerpaar ist kein Einzelfall. Viele Mieter müssen schon die Hälfte ihrer Einkommen für Wohnen ausgeben. Was läuft schief auf dem deutschen Wohnungsmarkt?