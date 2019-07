Tod nach Hitzschlag Ex-Super-Bowl-Star Mitch Petrus stirbt mit nur 32 Jahren

Mit den New York Giants feierte Mitch Petrus 2011 seinen größten Erfolg. Auch das Team trauert: "Wir sind traurig, von Mitchs Tod zu hören. Unsere Gedanken sind bei Mitchs Familie und Freunden", heißt es in einem Statement, das via Twitter veröffentlicht wurde. Nach seiner Zeit (2010-2012) bei den New York Giants wechselte er zu den New England Patriots (2012) und beendete seine Karriere anschließend bei den Tennessee Titans (2012).