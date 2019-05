Tod mit 72 Jahren Rashida Jones trauert um ihre Mutter Peggy Lipton

Lipton spielte in "Twin Peaks" mit

Zunächst als Model aktiv, wurde Lipton später als Schauspielerin bekannt. In den späten 1970er und frühen 1980er Jahren spielte sie in der Serie "The Mod Squad" eine Privatdetektivin. In David Lynchs (73) Serienklassiker "Twin Peaks" gab sie die Norma Jennings. Später folgten unter anderem kleinere Rollen in Serien wie "Alias - Die Agentin", "House of Lies" oder "Psych".