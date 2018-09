In der Folge am Sonntag hatten sich Hans und Helga bei einem aufziehenden Gewitter gegenseitig im Wald gesucht und auch Anna in große Sorge versetzt, weil sie zunächst verschwunden waren. Nachdem die beiden wieder aufgetaucht und alle sich glücklich in die Arme gefallen waren, schien das Idyll perfekt. In diesem Moment starb Hans - mit Blick auf die untergehende Sonne. Für zusätzliche dramatische Untermalung sorgte das WDR-Funkhausorchester, das die Filmmusik live einspielte.