Tochter von Willi Herren dabei "Promi Big Brother": Eine Kandidatin muss gehen, eine andere zieht ein

Personalwechsel bei "Promi Big Brother" in Sat.1: Nach Jenny Frankhauser (27), Senay Gueler (44) und Claudia Kohde-Kilsch (56) hat am Freitagabend eine weitere Kandidatin die Show verlassen. Zur Rauswahl standen "The Biggest Loser"-Trainer Ramin Abtin (48), Adel Tawils Ex-Frau Jasmin Tawil (38) und Kult-Sportreporter Werner Hansch (81), den einige Mitbewohner für "zu alt" hielten. Elene Lucia Ameur (26), die wegen eines Regelverstoßes bereits auf der Liste stand, konnte sich durch den Gewinn eines Merkspiels vor dem Aus retten. Tawil wurde von den Zuschauern schließlich aus der Show gewählt.