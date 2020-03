Tochter tritt in Fußstapfen Milla Jovovich ist furchtbar stolz auf Tochter Ever

Schauspielerin Milla Jovovich (44, "Resident Evil") feiert auf Instagram die ersten großen Filmrollen ihrer Tochter Ever Gabo Anderson (12). Sie postete einen Screenshot eines Artikels des Branchenmagazins Variety, in dem Ever in der Rolle der "Wendy" in Disney's Live-Action-Adaption von "Peter Pan" bekanntgegeben wurde. In Marvel's "Black Widow" ist Ever zudem die junge "Natasha Romanoff", die jüngere Version von Scarlett Johansson (35, "Lucy").