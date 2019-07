Tochter Stephanie ist auch dabei Wolfgang Stumph kehrt erneut als Kommissar Stubbe zurück

"Beim nächsten Special soll Stubbes Kind im Mittelpunkt stehen", so der Schauspieler weiter. Vater und Tochter werden also nicht nur gemeinsam vor der Kamera stehen, sondern auch wieder im Film eine Familie spielen. Stephanie Stumph begann 1995 ihre Schauspielkarriere mit der "Stubbe"-Reihe, inzwischen ist sie auch selbst auf Verbrecherjagd als Kommissarin in "Der Alte".