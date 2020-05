Tochter Katherine ist schwanger Arnold Schwarzenegger: Sein Enkelkind soll nicht seinen Akzent erben

Nachwuchs im Hause Schwarzenegger: Katherine Schwarzenegger (30) und Chris Pratt (40) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Jetzt äußerte sich auch erstmals der werdende Opa Arnold Schwarzenegger (72) ausgiebig zu den Neuigkeiten. In einer Schalte in der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" sagte der "Terminator" zum Moderator: "Dass Katherine schwanger ist und ein Baby erwartet, sind wirklich aufregende Neuigkeiten." Er wisse allerdings nicht, wann genau der Geburtstermin sei: "Irgendwann im Sommer."