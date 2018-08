Er sei am Dienstag zusammen mit seiner 17-jährigen Tochter bei Denklingen im Landkreis Landsberg am Lech unterwegs gewesen, als der Traktor samt Anhänger in einer Kurve umkippte, teilte die Polizei mit. Vater und Tochter seien vom Traktor geschleudert und darunter eingeklemmt worden.