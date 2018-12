Tochter gibt Tod bekannt Mit 79 Jahren: Israelischer Schriftsteller Amos Oz ist gestorben

Zu seinen weiteren Werken gehören "Judas", "Mein Michael", "Der perfekte Frieden" oder "Ein anderer Ort". Seine Bücher wurden in 36 Sprachen übersetzt, was ihn zum meist übersetzten israelischen Autor macht. Er galt wiederholt als Kandidat für den Literaturnobelpreis, konnte die Auszeichnung aber nie in Empfang nehmen. Dafür erhielt er zahlreiche andere Auszeichnungen wie den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels (1992), den Goethepreis der Stadt Frankfurt am Main (2005) oder den Siegfried Lenz Preis (2014).