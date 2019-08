McKidd verriet in seinem Post weiter, dass Mutter und Baby schon zu Hause seien, "Aidan ist bereits ein toller großer Bruder für sie". Aidan ist der einjährige Sohn des TV-Stars und Goldrath. Aus einer vorangegangenen Ehe hat der Schauspieler zudem Tochter Iona (17) und Sohn Joseph (19), diese seien "die besten Vorbilder" für ihre kleinen Geschwister, so der 45-Jährige auf Instagram. Über seine Frau fügte er hinzu: "Arielle ist eine Kriegerin und ich bin so stolz darauf, Zeuge ihrer natürlichen mütterlichen Stärke und Weisheit zu sein."