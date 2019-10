Tochter drängte sie zum Arzt Krebs-OP! Grit Boettcher ist schon wieder zuhause

Grit Boettcher wurde als Ulknudel an der Seite von Harald Juhnke (1929-2005) in der Sketch-Serie "Ein verrücktes Paar" bekannt. Sie zählt zu den bekanntesten und beliebtesten Schauspielerinnen Deutschlands. Mit ihren beiden erwachsenen Kindern und den Enkelkindern lebt sie in einem Mehr-Generationen-Haus. Privat musste sie schon mehrere Schicksalsschläge verkraften: Als sie 30 war, starb ihr zweiter Ehemann Wolfgang Belstler, der Vater ihrer Kinder, im Alter vor nur 42 Jahren an Leukämie. Anfang der 90er-Jahre verlor sie mit Ost-Immobilien ein Vermögen, und vor zwei Jahren wurde sie an einem lebensbedrohlichen Aneurysma operiert.