Tochter des Western-Helden im Interview Cristiana Pedersoli: "Mein Vater Bud Spencer hatte keinen Lebensplan"

Kaum ein Kinofan kennt Bud Spencer (1929-2016, "Vier Fäuste für ein Halleluja") und seine Filme, die er zumeist mit Terence Hill (80) gedreht hat, nicht. Was jedoch vermutlich nur wenige wissen: Spencer, bürgerlich Carlo Pedersoli, war nicht nur Schauspieler, sondern auch ehemaliger Olympia-Schwimmer, Jurist, Komponist, Modedesigner und vieles mehr. Seine Tochter Cristiana Pedersoli (57) erinnert sich in ihrem neuen Buch "Mein Papa Bud" an die zahlreichen Facetten des Western-Helden. Mit der Nachrichtenagentur spot on news hat sie darüber gesprochen, welche Einstellung ihr Vater zum Leben hatte und was sie alles von ihm lernen konnte.