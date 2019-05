To-go-Becher im Bild "Game of Thrones": Wer hat da seinen Kaffeebecher vergessen?

Ein Becher wird unfreiwillig zum Star: In der vierten Folge der achten Finalstaffel von "Game of Thrones" (in Deutschland auf Sky) hat es ein (zu) modernes Requisit vor die Kamera geschafft. Während Jon Schnee (Kit Harington), Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) und Co. in einer Szene Pläne für den Sturz des Thrones schmieden, steht ein Coffee-to-go-Becher, der stark der Variante des Kaffeeriesen Starbucks ähnelt, vor Daenerys auf dem Holztisch.