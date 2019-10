Nachlässiges Defensivverhalten beim FC Bayern

Zwar konnte Bayern-Trainer Dejan Radonjić wieder auf Maodo Lô zurückgreifen, der Spielmacher konnte der Partie aber nicht den Stempel aufdrücken. Entscheidend war vor 6.072 Zuschauern unter anderem das nachlässige Defensivverhalten in der ersten Halbzeit. Beim 14:13 (6. Minute) lag München letztmalig in Führung, danach zog Moskau bis auf 43:29 davon. Zwischenzeitlich verkürzte der deutsche Tabellenführer auf 48:50 (25.), auch weil die Bayern besonders im dritten Viertel wieder mehr der Zugriff in der Abwehr hatten. In den entscheidenden Momenten war ZSKA aber wacher.