Titelstar der September-Ausgabe "AWZ"-Schauspielerin Franziska van der Heide zieht im "Playboy" blank

Dem deutschen Fernsehpublikum ist Schauspielerin Franziska van der Heide (28) vor allem aus zwei RTL-Vorabendserien bekannt. In "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" spielte sie zwei Jahre lang die Figur Mieke "Mieze" Lutze. Seit diesem Jahr ist sie als Ina Ziegler in "Alles was zählt" zu sehen. In der September-Ausgabe des Männermagazins "Playboy" zeigt sich Franziska van der Heide nun hüllenlos. Das Nackt-Shooting bezeichnet sie im Interview als "total spannende Erfahrung" und "körperlich wirklich anstrengend, das habe ich unterschätzt".