Titelrolle in "Mannequin" Kim Cattrall war ein sexy 80er-Jahre-Star

Neuer Erfolg mit "Sex and the City"

Heute kennt man Kim Cattrall vor allem aus dem Serienerfolg "Sex and the City" (1998-2004), der in diesem Jahr sein 20-Jähriges feiert und aus den beiden Kinofilmadaptionen (2008, 2010). Darin spielte sie jeweils Samantha Jones, eine selbstbewusste und sexuell emanzipierte PR-Beraterin, Agenturinhaberin und Karrierefrau mit besten Kontakten in die New Yorker High Society...

Ob es einen dritten Film jemals geben wird, steht allerdings in den Sternen, denn die Hauptdarstellerinnen sollen sich nicht ganz grün sein.