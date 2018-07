Titelkämpfe in Wuxi Deutsche Fechter erstmals seit 1971 ohne WM-Medaille

"Bei der WM haben wir gesehen, dass wir noch vieles besser machen können, aber was, das müssen wir jetzt gemeinsam mit den Bundestrainern analysieren", sagte Verbandschefin Claudia Bokel. Um die Vision 2028 zu einer Rückkehr an die Weltspitze zu verwirklichen, "brauchen wir einen Plan für die Generierung von Nachwuchs, Ausbildung der Trainer und so weiter". Was in Wuxi passiert sei, könne passieren. "Andere, kleinere Nationen schaffen es in die Finals und gewinnen Medaillen - da müssen wir bei uns wieder Vertrauen aufbauen und nicht immer alles direkt hinterfragen."