Titelfavorit bleibt souverän Bayern-Basketballer gewinnen auch zweites Viertelfinale gegen Braunschweig

Braunschweig - Titelfavorit Bayern München hat auch das zweite Viertelfinal-Duell mit den Basketball Löwen Braunschweig in den Play-offs der Bundesliga gewonnen. Der Vorjahresmeister und Hauptrundensieger setzte sich in Niedersachsen vor den Augen von NBA-Star Dennis Schröder 84:74 (46:35) durch und kann schon am Sonntag in eigener Halle den Einzug ins Halbfinale perfekt machen.