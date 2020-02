Der Klimaschützer

Nordea Global Climate: Dieser Aktienfonds legt mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen an, die direkt oder indirekt Entwicklungen in Verbindung mit Umweltproblemen wie dem Klimawandel zugutekommen könnten.

Rendite: 11,57 Prozent.

ESG-Kriterien

DPAM Invest Equities Europe Sustainable: Der Fond investiert im weiteren Euroraum in Aktien von Unternehmen, die nach ausgewählten ESG-Kriterien überzeugen – also in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG steht für Environmental, Social und Governance).

Rendite: 8,89 Prozent.

Hohe Rendite

Fundsmith Equity Fund: "Der weltweit anlegende Aktienfonds ist kein ,Öko-Fonds’ im klassischen Sinn, er erhält aber durchweg gute Bewertungen beim Thema Nachhaltigkeit", sagt Fritz. Die wenigen Titel werden nach strengen Kriterien, vor allem nach Qualität und Bewertung, ausgesucht.

Rendite: 18 Prozent.

UN Global Compact

Arabesque Systematic: Ein weltweiter Aktienfonds, der in seinem sehr besonderen Auswahlprozess performance-relevante Nachhaltigkeitskriterien integriert. (UN Global Compact steht für einen weltweiten Pakt zwischen Unternehmen und der UNO, um die Globalisierung sozialer und ökologischer zu gestalten.)

Rendite: 7,72 Prozent im Drei-Jahres-Vergleich (der Fonds ist noch sehr jung).

Saubere Technologie

Vontobel Clean Technology: "Saubere Technologie ist ein absolutes Zukunftsthema", sagt Fritz. Die Investitionen fließen weltweit in die beiden Hauptthemen Energieeffizienz (wie Energiesicherheit, -einsparung, Versorgungsqualität oder -infrastruktur) und Zukunftstechnologien im Bereich Umwelt (wie Recycling, Abfallentsorgung oder Filtertechnologien).

Rendite: 9,57 Prozent jährlich (im Fünf-Jahres-Vergleich).

Indexorientierte Fonds

Derzeit sind ETFs – also börsengehandelte Indexfonds – in aller Munde. "Bei reinen Indexfonds jedoch wäre ich bezüglich Nachhaltigkeit eher vorsichtig", sagt Fritz. "Denn eigentlich widerspricht sich das – die können gar nicht so auswählen, dass dann immer alles passt." In indexorientierte Fonds hingegen, die bestimmte Indizes zugrunde legen und sich dann nur die entsprechenden Anteile rausziehen, könne man gut investieren. Zwei Beispiele:

WI Global Challenges Indexfonds: Anlageziel des Fonds ist eine möglichst exakte Nachbildung des Global Challenges Index (R) unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung. Der Global Challenges Index (R) ist der von der BÖAG Börsen AG, der Trägergesellschaft der Wertpapierbörsen in Hamburg und Hannover, initiierte Aktien-Nachhaltigkeitsindex. Für den Fonds werden diejenigen Wertpapiere, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexveränderungen aufgenommen werden, erworben.

Rendite: 11,23 Prozent.

UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF: Hier wird der gleichnamige Index (MSCI World Socially Responsible) nachgebildet. Dabei werden lediglich Unternehmen berücksichtigt, die im Vergleich mit ihren Wettbewerbern aus ihrem Sektor über ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG) verfügen.

Rendite: 11,53 Prozent.

