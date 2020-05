Tipps von Dr. Marlena Fischer Statt Händeschütteln: So begrüßen Sie Kollegen und Freunde richtig

Vieles hat sich in Zeiten der Corona-Pandemie verändert. Vor allem bei der Interaktion mit anderen Menschen scheinen dieser Tage eine Vielzahl an zusätzlichen Fettnäpfchen aufgestellt worden zu sein. Wie begrüße ich richtig? Wie gebe ich dem gegenüber zu verstehen, dass er mich nicht berühren soll? Und welche sicheren Alternativen zu Umarmung, Handschlag und Co. gibt es? Germanistin und Buchautorin Dr. Marlena Fischer ("Die Kunst, sich nicht zu blamieren") hat im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news einen kleinen Corona-Knigge aufgestellt.