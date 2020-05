Tipps von der Yogalehrerin Was gestressten Müttern in Corona-Zeiten helfen kann

Welche Tipps zur Beschäftigung der Kinder können Sie Müttern geben?

Herzog: Da nun vermehrt online bestellt und geliefert wird, sammeln sich automatisch mehr Pappkartons in der Wohnung an. Daraus lassen sich kreative (Hoch-) Häuser bauen. In vielen Paketen findet sich neuerdings oftmals Recyclingpapier als Füllmaterial. Statt dies oder auch anderen Papiermüll in die Tonne wandern zu lassen, kann es mit Kindern einfach mit Wasserfarben, Fingerfarben oder Stempeln kreativ gestaltet und damit zu individuellem Geschenkpapier upgecycelt werden. Auch fallen massig Toilettenpapierrollen an, die sich in eine Murmelbahn verwandeln können...

Welche Tipps helfen gegen den Lagerkoller?

Herzog: Ganz klar: an die frische Luft gehen! Den Kopf von Alltagsgedanken freiräumen und mit allen Sinnen da sein. Dabei können spielerische Übungen helfen: Wie klingt der Frühling? Mache Dich auf die Suche nach Geräuschen, die für diese Jahreszeit typisch sind und das Frühjahr vom vorangegangenen Winter unterscheiden. Gehe nach draußen, schließe Deine Augen und achte bewusst auf die Geräusche um Dich herum. Kannst Du die verschiedenen Stimmen der zurückgekehrten Vögel orten?

Was hat sich durch die Ausgangsbeschränkungen etc. positiv verändert?

Herzog: Wie bei den meisten einschneidenden Erlebnissen wird man plötzlich wieder wach für die wesentlichen Dinge im Leben. Ist dankbar für die Gesundheit, das Miteinander. Wir freuen uns darüber, mehr Zeit gewonnen zu haben, die wir sonst durch das Pendeln zur Arbeit oder zur Schule verlieren. Das sind bei mir wöchentlich zehn Stunden. Wir erleben vieles gemeinsam und nehmen mehr am Leben der anderen teil, tauschen uns mehr aus. Wir kochen, basteln, spielen so viel wie nie. Mein Mann hat das Heimwerken für sich entdeckt und ich habe aus der Not eine Tugend gemacht und gelernt, Yoga-Videos zu erstellen und zu streamen, um mit meinen Schülern in Kontakt bleiben zu können.

Darüber hinaus ist es eine große Freude zu sehen wie die Natur aufblüht, sich das Klima erholt. Ein Thema das mir sehr am Herzen liegt. Plötzlich ist es möglich, dass der CO2-Ausstoß gesenkt wird. Wenn das nur ansatzweise auch nach Corona so bleiben könnte... davon träume ich.

Wie können Sie am besten Entspannen? Welche Tipps haben Sie für andere Mütter?

Herzog: Mir hilft es ungemein, mich erst zu bewegen, um dann leichter entspannen zu können: eine 10-minütige Yoga-Sequenz oder ein schöner Song, zu dem es sich so richtig abzappeln lässt. Wenn es mal brennt und es ganz schnell gehen muss, greife ich auf eine Notfall-Atemübung zurück, die ich allen Mamas ans Herz lege:

Lege beide Hände auf den Bauch. Atme durch die Nase langsam in den Bauch ein. Stell Dir dabei vor, dass Du im Bauch einen Ballon aufblasen möchtest. Nimm wahr, wie sich Dein Bauch nach vorne, zur Seite und nach hinten ausdehnt. Mit dem Ausatmen lass die Luft - und damit den Ärger, die Wut, die Ungeduld - wie bei einem Ballon mit einem Zischen oder Lippenblubbern langsam wieder entweichen. Tschhhhh... Wiederhole das so lange, bis Du Dich besser fühlst. - Funktioniert übrigens auch wunderbar bei Kindern.

Welche Tipps haben Sie für eine positive Einstellung zu den Corona-bedingten Umständen?

Herzog: Zu allererst denke ich ist es wichtig, die Situation erst einmal zu akzeptieren. Natürlich ist viel Leid entstanden, das möchte ich in keinem Fall herunterspielen, aber auf jedes Tief folgt ein Hoch, denn alles Leben vollzieht sich in Zyklen. Es liegt immer an uns, was wir daraus machen, worauf wir den Blick lenken. Schlussendlich ist es unsere Entscheidung, dass wir die Schwierigkeiten zum Anlass nehmen, uns zu erheben und über uns hinaus zu wachsen, zu lernen und Dinge zum Positiven zu verändern. Ich glaube fest daran, dass auch in dieser Krise etwas Gutes steckt.

Mehr Tipps gibt es in diesem Buch

Mehr Tipps und Tricks gibt es in diesem liebevoll gestalteten Buch nachzulesen: "Du bist eine Heldin - Das Mitmachbuch für Mamas" von Jennifer Herzog ist im Kösel-Verlag erschienen und kostet 14 Euro.