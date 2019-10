Tipps von der Tänzerin Jenna Dewan: So läuft man richtig auf High Heels

Jenna Dewan (38, "Witches of East End") feierte ihren Durchbruch mit dem Tanzfilm "Step Up" (2006) an der Seite von Ex-Mann Channing Tatum (39). Nun zeigte die Schauspielerin, dass sie einige Tipps auf Lager hat, wenn es um das richtige Auftreten beim Tanzen geht. In der Show "Watch What Happens Live" von Andy Cohen (51) wurde sie gefragt, welches ihr Hauptärgernis sei, wenn sie Popstars tanzen sehe. "Wenn sie auf High Heels laufen", antwortete Dewan prompt.