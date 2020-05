Tipps Von der Clutch bis zum Weekender: Handtaschen richtig pflegen

Gebt es zu Mädels, ohne eure Handtasche(n) wollt und könnt ihr nicht sein. Oftmals haben die Stücke nicht unbedingt einen monetären Wert, sondern die Besitzerin hängt emotional an ihnen. So oder so brauchen Clutch, Envelope, Duffel-Bag, Shopper, Weekender und Co. die richtige Pflege, um uns gut durch den Tag zu tragen.