Tipps vom Paartherapeuten Streit in der Beziehung: So sollten Paare damit umgehen

Paare, die zusammenleben, haben häufig mit Alltagsproblemen zu kämpfen. Wenn es zum Streit kommt: Ist es okay, sich auch mal aus dem Weg zu gehen oder sollte man Probleme so schnell wie möglich lösen?

Wieland Stolzenburg: Wenn sich Paare streiten und emotional sind, stehen sich eigentlich zwei verletzte Kinder gegenüber, die viel Liebe und Wertschätzung bräuchten, aber genau das Gegenteil bekommen. Paare sollten lernen, in solchen Momenten auseinanderzugehen, denn in diesem emotionalen Zustand findet man in der Regel keine Lösung.