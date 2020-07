Tipps vom Barkeeper Kalter Genuss: Die besten Cocktails für heiße Sommertage

Grillen ist im Sommer ein Muss. Welcher Cocktail eignet sich zu Würstchen, Grillfleisch und Co.?

Knorr: Zum Grillfleisch eignet sich besonders der würzig-scharfe "Moscow Mule" mit Vodka, Ginger Beer und Limettensaft. Auch andere Mule-Variationen mit kräftigen Spirituosen wie Tequila, Mezcal oder Whisky passen sehr gut. Ein "Whisky Sour" mit 5 cl Bourbon, 3 cl Zitronensaft und 2 cl Zuckersirup geht immer. Ebenso ein "Gin & Tonic", "Cuba Libre" oder leicht würzige Longdrinks mit Cola.

Während der Corona-Krise ist der Alkoholkonsum gestiegen. Welche alkoholfreien Drinks können Sie empfehlen?

Knorr: Der Getränkemarkt bietet inzwischen eine tolle Auswahl an alkoholfreien Destillaten, die man mit erfrischenden Kräutern wie Minze, Rosmarin oder Basilikum kombinieren kann. Zum Beispiel ein "Matcha Mint Fizz". Dafür 6 cl Kokoswasser, 4 cl Milch, 2 cl Zuckersirup, 1 TL Matcha Pulver, 2 cl Zitronensaft und drei Stängel Minze zusammen mit etwas Eis in einem Becher shaken. Danach durch ein feines Sieb in ein Glas abseihen. Mit einem Minzblatt garnieren - fertig.

Welchen Sommerdrink empfehlen Sie figurbewussten Cocktail-Liebhabern?

Knorr: Dieses Jahr sind zuckerreduzierte Limonaden und Tonics im Trend. Das bietet Cocktail-Liebhabern natürlich zahllose Möglichkeiten, Spirituosen damit zu mixen. Fans des Puristischen können natürlich zum Vodka oder "Whiskey Sour" greifen. Etwas sanfter und verspielter ist die Drinkkategorie "Rickeys", wo Spirituosen wie Gin oder Rum mit einem Hauch Süße (Zucker oder Likör), Limettensaft und Soda in einem Longdrinkglas auf Eis gerührt werden.

Alkohol bei Hitze kann gefährlich werden. Was sollte man vor allem beachten, wenn man im Sommer Alkohol trinkt?

Knorr: Man sollte nicht zu schnell, nicht zu hochprozentig und nicht zu süß trinken. Außerdem nicht nur Alkohol trinken, sondern dazwischen immer wieder zum Wasser greifen. Vorsicht mit Koffein: Kaffee, Espresso und Co. beschleunigen die Wirkung von Alkohol!